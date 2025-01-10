На півдні України було знищено два російські ЗРК "Бук"

Українські військові під час бойової роботи знищили два зенітно-ракетних комплекси "Бук-М3" на півдні країни. Там росіяни не припиняють вести вогонь по позиціях наших військ та прифронтових населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня.

За минулу добу на півдні України під час бойової роботи Силами оборони України було знищено два зенітно-ракетних комплекси "Бук-М3", пускову-заряджальну установку, 7 одиниць автобронетехніки, 9 одиниць розвідувальних дронів та іншу техніку.

За минулу добу зафіксовано майже 300 ворожих обстрілів з різних видів артилерії. На півдні минулої доби, ворог наніс 442 удари FPV-дронами різних модифікацій, в тому числі до десятка ударів баражуючими - типу "Ланцет", скинувши 372 осколкові боєприпаси.

Росіяни не припиняють штурмові дії, намагаючись прорвати лінію нашої оборони. Так, за минулу добу в операційній зоні їх було зафіксовано 3 штурми на Придніпровському напрямку. Також по житловій забудові в місті Херсон та Темирівці Запорізької області, ворог завдав ударів керованими авіабомбами застосувавши 6 КАБів.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник продовжує проводити ротаційні заходи особового складу, переміщуючи їх ближче до лінії бойового зіткнення. Також окупанти ведуть інженерну і повітряну розвідку маршрутів для висування штурмовиків та здійснюють дообладнання техніки засобами РЕБ.

Нагадаємо, станом на ранок 10 січня на фронті зафіксували 161 бойове зіткнення. Найбільше боїв сталося біля Покровська та в Курській області.

Також за даними Генштабу, за минулу добу українські воїни ліквідували 1830 росіян. Українські захисники також знешкодили 10 танків.