У Рафаху врятовано двох ізраїльських заручників ХАМАС, - ЦАХАЛ

Зазначається, що вночі під час спільної операції в Рафаху було врятовано двох ізраїльських заручників - Фернандо Сімона Мармана (60 років) та Луїса Хара (70 років), які були викрадені терористичною організацією ХАМАС 7 жовтня з кібуцу Нір Іцхак.

Стан здоров'я постраждалих задовільний, їх перевели до лікарні "Шиба тель Хашомер" для медичного обстеження.

Фото: Армія оборони Ізраїлю (idfanc.activetrail.biz)

Спільну операцію провели Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ізраїльська служба безпеки "Шин-Бет" і спеціальний поліцейський підрозділ у Рафаху.

"Це була дуже складна операція. Ми довго працювали над цією операцією. Ми чекали на сприятливі умови", - сказав офіційний представник ізраїльської армії, підполковник Річард Хехт.

Заручники утримувалися на другому поверсі будівлі. В неї під час рейду був закладений вибуховий заряд і це спровокувало інтенсивну перестрілку з бойовиками із навколишніх будівель.

За словами Хехта, водночас було завдано авіаудару, щоб дозволити вивести війська.

Повітряна атака викликала широку паніку в Рафасі, оскільки коли удари почалися, багато людей спали, розповіли агентству місцеві жителі. Дехто побоювався, що Ізраїль почав наземний наступ на місто.

За словами жителів, ударів завдавали ізраїльські літаки, танки і кораблі, внаслідок чого постраждали дві мечеті та кілька будинків.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних людей, паралельно обстрілюючи ракетами найбільші міста країни. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

Міністерство закордонних справ Катару 1 лютого повідомило, що ХАМАС дав свою попередню згоду на припинення вогню й угоду про звільнення заручників. Обговорювалася ймовірність звільнення 136 заручників.

Однак 8 лютого Нетаньягу відкинув пропозицію ХАМАСу про припинення вогню для повернення заручників та підкреслив, що цілковита перемога ЦАХАЛ у Секторі Газа вже близька. Він також заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах.

Єгипет погрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до цього прикордонного міста.

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