ua en ru
Чт, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На півдні бійці Нацгвардії просунулись вглиб оборони окупантів

Україна, Четвер 21 вересня 2023 13:35
UA EN RU
На півдні бійці Нацгвардії просунулись вглиб оборони окупантів Фото: на півдні бійці Нацгвардії просунулись вглиб оборони окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони росіян. Зокрема, на Мелітопольському напрямку вдалося відтиснити ворога з позицій.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту", - розповів він.

Також, за його словами, на Мелітопольському напрямку вказані підрозділи Нацгвардії витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

Ситуація на фронті

За даними речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, окупанти змушені відходити з позицій під Мелітополем через тиск ЗСУ.

Крім того, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні дії в районі Бахмута Донецької області, а також на заході Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни