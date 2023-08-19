На півдні до +36, а на заході дощі та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні
У суботу, 19 серпня, в Україні знову буде спекотна погода. При цьому на заході можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні невелика хмарність.
Опади не очікуються. Тільки у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, в південних областях до 36°. На високогір'ї Карпат температура вночі 13-18°, вдень 21-26°.
Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Погода у Києві
У столиці та області невелика хмарність, без опадів.
Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 29-31°; по області вночі 17-22°, вдень 28-33°.
Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Погода восени
Синоптики повідомляють, що осінь буде досить прохолодною та сонячною. При цьому вона буде холоднішою за попередню. Середня температура складе 8 градусів тепла.
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