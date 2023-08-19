ua en ru
Сб, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На півдні до +36, а на заході дощі та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Субота 19 серпня 2023 07:00
На півдні до +36, а на заході дощі та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 19 серпня, в Україні знову буде спекотна погода. При цьому на заході можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні невелика хмарність.

Опади не очікуються. Тільки у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, в південних областях до 36°. На високогір'ї Карпат температура вночі 13-18°, вдень 21-26°.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

На півдні до +36, а на заході дощі та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці та області невелика хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 29-31°; по області вночі 17-22°, вдень 28-33°.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

На півдні до +36, а на заході дощі та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

Погода восени

Синоптики повідомляють, що осінь буде досить прохолодною та сонячною. При цьому вона буде холоднішою за попередню. Середня температура складе 8 градусів тепла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні