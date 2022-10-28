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У Південній Кореї відповіли на закиди Путіна про зброю для України: питання нашого суверенітету

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Сеул, П'ятниця 28 жовтня 2022 12:06
У Південній Кореї відповіли на закиди Путіна про зброю для України: питання нашого суверенітету Фото: Південна Корея відповіла на звинувачення Путіна про передачу зброї Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Південна Корея відреагувала на звинувачення російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що Україна нібито отримує корейську зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль підтвердив, що його країна надає Україні допомогу, одна не військову. При цьому він додав, що це питання в будь-якому випадку стосується їхнього суверенітету.

"Ми послідовно надаємо Україні гуманітарну допомогу разом із міжнародною спільнотою. Ми не надавали жодної летальної зброї, але в будь-якому випадку це питання нашого суверенітету", - заявив лідер Південної Кореї.

Нагадаємо, що США готують для України новий пакет військової допомоги вартістю 275 млн доларів.

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Южная Корея Зброя в Україні Військова допомога Російська Федерація Володимир Путін
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