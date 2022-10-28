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В Южной Корее ответили на упреки Путина об оружии для Украины: вопрос нашего суверенитета

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Сеул, Пятница 28 октября 2022 12:06
В Южной Корее ответили на упреки Путина об оружии для Украины: вопрос нашего суверенитета Фото: Южная Корея ответила на обвинения Путина о передаче оружия Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Южная Корея отреагировала на обвинения российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что Украина якобы получает корейское оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль подтвердил, что его страна оказывает Украине помощь, одна не военную. При этом он добавил, что этот вопрос в любом случае касается их суверенитета.

"Мы последовательно оказываем Украине гуманитарную помощь вместе с международным сообществом. Мы не предоставляли ни одного летального оружия, но в любом случае это вопрос нашего суверенитета", - заявил лидер Южной Кореи.

Напомним, что США готовят для Украины новый пакет военной помощи стоимостью 275 млн долларов.

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