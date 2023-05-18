У Південній Кореї новий винищувач пройшов бойове випробування
У Південній Кореї компанія Korean Aerospace Industries закінчила попередню оцінку бойової придатності винищувача KF-21.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Janes.
Повідомляється, що оцінка проводилась за кількома категоріями:
- маневреність;
- довговічність;
- структурна цілісність;
- бойовий радіус;
- швидкість.
Оцінку проводили протягом більш ніж 200 наземних і льотних випробувань протягом останніх двох років. Також південнокорейські фахівці оцінили авіаційну електроніку, озброєння і радар. Варто зауважити, що радіолокаційна система була розроблена безпосередньо в Республіці Корея.
У 2024 році заплановано початкову фазу виробництва KF-21. Згодом компанія має провести ще одну оцінку бойової придатності літака. А ось серійне виробництво планують запустити до середини 2026 року.
У Південній Кореї винищувачами KF-21 планують замінити F-4E Phantom і F-5E Tiger II. Вони були введені в експлуатацію в середині 1970-х років. У планах Кореї замовити 120 винищувачів KF-21 до 2032 року. Перші 40 буде введено в дію до 2028 року.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Південна Корея надасть Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 130 мільйонів доларів.
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