В Южной Корее новый истребитель прошел боевое испытание

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Janes .

Сообщается, что оценка проводилась по нескольким категориям:

маневренность;

долговечность;

структурная целостность;

боевой радиус;

скорость.

Оценку проводили в течение более 200 наземных и летных испытаний за последние два года. Также южнокорейские специалисты оценили авиационную электронику, вооружение и радар. Следует заметить, что радиолокационная система была разработана непосредственно в Республике Корея.

В 2024 году запланирована начальная фаза производства KF-21. Впоследствии компания должна провести еще одну оценку боевой годности самолета. А вот серийное производство планируется запустить к середине 2026 года.

В Южной Корее истребителями KF-21 планируют заменить F-4E Phantom и F-5E Tiger II. Они были введены в эксплуатацию в середине 70-х годов. В планах Кореи заказать 120 истребителей KF-21 к 2032 году. Первые 40 будут введены в действие до 2028 года.