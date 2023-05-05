У Південній Кореї анонсували найбільші в історії військові навчання з США

Південна Корея та США проведуть найбільші в історії військові навчання. Вони розпочнуться 25 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Times .

У Міноборони Південної Кореї заявили, що навчання будуть тривати протягом трьох тижнів до 15 червня. Вони пройдуть на полігоні Seungjin Fire Training Field у Почхоні.

За поясненнями Міноборони, ці навчання спрямовані на покращення оперативної сумісності та готовності союзників протистояти загрозам з боку Північної Кореї.

Очікується, що Південна Корея та США залучать різноманітні системи озброєння, зокрема ударні вертольоти AH-64E Apache, реактивні системи залпового вогню та танки K2 Black Panther.

Окрім навчальних стрільб, військові двох країн планують тренування за сценаріями, включно з тим, як керувати дронами-камікадзе.

"За сценарієм провокації з боку Північної Кореї військові Південної Кореї та США покажуть, як завершити свою місію за допомогою переважаючих можливостей у найкоротші терміни, зберігаючи кількість жертв до мінімуму", - заявили у Міноборони.

Нагадаємо, Південна Корея та США підписали 23 угоди для посилення двосторонньої співпраці у передових галузях промисловості та енергетики.

Також повідомлялося, що США направлять атомну субмарину до Південної Кореї для стримування загроз з боку КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.