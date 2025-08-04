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Південна Корея зупиняє інформаційний тиск на КНДР: демонтують "засоби пропаганди"

Понеділок 04 серпня 2025 07:40
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Південна Корея зупиняє інформаційний тиск на КНДР: демонтують "засоби пропаганди" Ілюстративне фото: Південна Корея зупиняє інформаційний тиск на КНДР (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Південна Корея демонтує гучномовці для трансляції пропагандистських повідомлень, розміщених уздовж кордону з Північною Кореєю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомило міністерство оборони Південної Кореї, заяву якого цитує агентство Yonhap.

У відомстві зазначають, що такий крок є частиною "практичних заходів", спрямованих на зниження напруженості у міжкорейських відносинах. При цьому у Сеулі наголошують, що такі дії не вплинуть на боєготовність збройних сил.

Рішення зупинити трансляції було ухвалене в червні за ініціативою президента Лі Чже Мьона. Він виступив за припинення інформаційного тиску на КНДР з метою створення умов для діалогу та налагодження взаємної довіри між сторонами.

Раніше ми писали про те, що 8 квітня стало відомо, що північнокорейські військові порушили кордон Південної Кореї, і тоді було відкрито попереджувальний вогонь. У Сеулі розповіли, що демаркаційну лінію порушили близько 10 солдатів КНДР.

Також повідомлялося, що у січні Міністерство оборони Південної Кореї відкинуло звинувачення в тому, що призупинення міжкорейської військової угоди та відновлення пропаганди через гучномовці на кордоні з КНДР мали на меті спонукати Пхеньян до провокацій напередодні введення президентом воєнного стану в грудні.

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КНДР Південна Корея
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