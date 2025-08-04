Південна Корея зупиняє інформаційний тиск на КНДР: демонтують "засоби пропаганди"

У відомстві зазначають, що такий крок є частиною "практичних заходів", спрямованих на зниження напруженості у міжкорейських відносинах. При цьому у Сеулі наголошують, що такі дії не вплинуть на боєготовність збройних сил.

Рішення зупинити трансляції було ухвалене в червні за ініціативою президента Лі Чже Мьона. Він виступив за припинення інформаційного тиску на КНДР з метою створення умов для діалогу та налагодження взаємної довіри між сторонами.

Раніше ми писали про те, що 8 квітня стало відомо, що північнокорейські військові порушили кордон Південної Кореї, і тоді було відкрито попереджувальний вогонь. У Сеулі розповіли, що демаркаційну лінію порушили близько 10 солдатів КНДР.