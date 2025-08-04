Южная Корея останавливает информационное давление на КНДР: демонтируют "средства пропаганды"
Южная Корея демонтирует громкоговорители для трансляции пропагандистских сообщений, размещенных вдоль границы с Северной Кореей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи, заявление которого цитирует агентство Yonhap.
В ведомстве отмечают, что такой шаг является частью "практических мер", направленных на снижение напряженности в межкорейских отношениях. При этом в Сеуле подчеркивают, что такие действия не повлияют на боеготовность вооруженных сил.
Решение остановить трансляции было принято в июне по инициативе президента Ли Чжэ Мёна. Он выступил за прекращение информационного давления на КНДР с целью создания условий для диалога и налаживания взаимного доверия между сторонами.
Ранее мы писали о том, что 8 апреля стало известно, что северокорейские военные нарушили границу Южной Кореи, и тогда был открыт предупредительный огонь. В Сеуле рассказали, что демаркационную линию нарушили около 10 солдат КНДР.
Также сообщалось, что в январе Министерство обороны Южной Кореи отвергло обвинения в том, что приостановление межкорейского военного соглашения и возобновление пропаганды через громкоговорители на границе с КНДР имели целью побудить Пхеньян к провокациям накануне введения президентом военного положения в декабре.