Південна Корея затримала судно, яке в обхід санкцій прямувало з КНДР до Росії, - ЗМІ

Південна Корея затримала судно, яке, порушуючи санкції ООН, прямувало в Росію з Північної Кореї через Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

На борту корабля перебували тринадцять осіб, зокрема китайський капітан та інші члени екіпажу з Китаю та Індонезії.

Повідомляється, що берегова охорона Південної Кореї перемістила судно і пришвартувала його у водах південно-східного порту Пусан після того, як члени екіпажу відмовилися зупинити судно.

"Наш уряд у тісній координації зі Сполученими Штатами проводить розслідування ймовірного порушення відповідним судном резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї", - заявив виданню представник міністерства закордонних справ.

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Повідомляється, що влада не змогла підтвердити, що перебуває на борту судна, оскільки екіпаж відмовляється відкривати вантажний відсік.

Резолюція ООН 2397, ухвалена 2017 року, дає змогу країні затримувати, перевіряти та конфісковувати будь-яке судно в її територіальних водах, яке підозрюється в участі в забороненій діяльності з Північною Кореєю.

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