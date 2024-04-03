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Південна Корея затримала судно, яке в обхід санкцій прямувало з КНДР до Росії, - ЗМІ

Середа 03 квітня 2024 16:15
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Південна Корея затримала судно, яке в обхід санкцій прямувало з КНДР до Росії, - ЗМІ Архівне фото: Південна Корея затримала судно, яке в обхід санкцій прямувало з КНДР до Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Південна Корея затримала судно, яке, порушуючи санкції ООН, прямувало в Росію з Північної Кореї через Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

На борту корабля перебували тринадцять осіб, зокрема китайський капітан та інші члени екіпажу з Китаю та Індонезії.

Повідомляється, що берегова охорона Південної Кореї перемістила судно і пришвартувала його у водах південно-східного порту Пусан після того, як члени екіпажу відмовилися зупинити судно.

"Наш уряд у тісній координації зі Сполученими Штатами проводить розслідування ймовірного порушення відповідним судном резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї", - заявив виданню представник міністерства закордонних справ.

Південна Корея має право затримувати кораблі

Повідомляється, що влада не змогла підтвердити, що перебуває на борту судна, оскільки екіпаж відмовляється відкривати вантажний відсік.

Резолюція ООН 2397, ухвалена 2017 року, дає змогу країні затримувати, перевіряти та конфісковувати будь-яке судно в її територіальних водах, яке підозрюється в участі в забороненій діяльності з Північною Кореєю.

КНДР допомагає Росії

Згідно з даними Держдепу, з вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з боєприпасами.

Ще в лютому представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея передала Російській Федерації 1,5 млн артилерійських боєприпасів.

Нещодавно представник Пентагону повідомив, що партнерство між Російською Федерацією та КНДР продовжує процвітати. Північна Корея й надалі надає підтримку.

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