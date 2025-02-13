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Південна Корея введе обмеження на павербанки на борту

Південна Корея, Четвер 13 лютого 2025 12:55
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Південна Корея введе обмеження на павербанки на борту Фото: Південна Корея введе обмеження на акумулятори на рейсах (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Південна Корея посилює заходи безпеки на рейсах після пожежі на літаку Air Busan у січні. З березня набувають чинності нові правила, що обмежують кількість і типи портативних акумуляторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Південна Корея в четвер оголосила про посилення заходів безпеки польотів, які набудуть чинності з 1 березня. Ці заходи, спрямовані на підвищення безпеки пасажирів, було введено після пожежі, що сталася на літаку Air Busan наприкінці січня.

Новий регламент обмежує кількість і типи портативних батарей, які можна брати на борт авіакомпаній.

Пожежа на борту літака Air Busan сталася 28 січня в міжнародному аеропорту Кімхе на півдні країни, коли літак готувався до вильоту в Гонконг.

Попри інцидент, усіх пасажирів евакуювали без постраждалих, проте інцидент поставив під сумнів безпеку використання портативних акумуляторних батарей в авіації.

Згідно з новими правилами, пасажирам буде дозволено провозити до п'яти портативних акумуляторів з максимальною ємністю 100 Вт-год. Водночас батареї ємністю понад 160 Вт-год будуть заборонені для перевезення на борту.

Додаткові заходи включають перевірки кількості та типів акумуляторів, а також заборону на зарядку портативних батарей на борту літака.

Міністерство транспорту Південної Кореї також наголосило, що пасажирам буде заборонено зберігати зовнішні акумулятори та електронні сигарети в ручній поклажі на багажних полицях у верхній частині салону.

Цей захід відповідає аналогічному рішенню, ухваленому авіакомпанією Air Busan минулого тижня, і спрямований на усунення ризиків, пов'язаних із можливими загоряннями портативних акумуляторів.

Пожежа, що сталася на борту літака Air Busan, була виявлена бортпровідником на багажній полиці в задній лівій частині літака. Причину загоряння поки що не встановлено, але влада заявляє, що посилені заходи спрямовані на запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

Важливо зазначити, що згідно зі світовими авіаційними стандартами, акумуляторні батареї не повинні бути розміщені в зареєстрованому багажі через ризик виникнення сильної пожежі в разі пошкодження або виробничого дефекту.

Із запровадженням нових правил Південна Корея прагне підвищити безпеку в авіації, запобігаючи можливості загорянь і забезпечуючи додатковий захист пасажирів.

Нагадаємо, що у цілях безпеки польотів авіакомпанії встановлюють чіткий перелік предметів, заборонених для перевезення під час подорожі. Крім того, існують обмеження щодо транспортування деяких речовин у ручній поклажі.

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