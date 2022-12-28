Південна Корея вперше підняла бойові дрони над КНДР під час виступу Кім Чен Ына

Південна Корея зробила безпрецедентний крок, піднявши над КНДР бойові дрони у відповідь на повітряну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Запуск безпілотників у відповідь на дії Північної Кореї, які напередодні призвели до тимчасового припинення польотів у великих аеропортах поблизу Сеула, відбувся, коли Кім Чен Ин зібрав велику політичну нараду, щоб визначити політику у сфері безпеки та економіки наступного року.

Правитель Північної Кореї Кім Чен Ин у середу, 28 грудня, на конференції керівної в КНДР Трудової партії Кореї поставив цілі щодо зміцнення військової могутності країни у 2023 році.

Північнокорейське державне інформаційне агентство в офіційному повідомленні не розкрило суті цих завдань, проте зауважило, що Кім зробив огляд "нової складної ситуації" на Корейському півострові, а також ширших геополітичних обставин.

Кім Чен Ин "вказав принципи зовнішньої політики та напрями боротьби з ворогом, яких наша партія та уряд повинні неухильно дотримуватися для захисту суверенних прав та захисту національних інтересів". Агентство також підкреслило, що "мети щодо зміцнення потенціалу самооборони" були представлені в "рамках підготовки до різних коливань політичної ситуації".

Нагадаємо, що 26 грудня п'ять північнокорейських дронів перетнули кордон Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні вертольоти і спробувати їх збити.

Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 зазнав аварії. Двоє пілотів встигли катапультуватись. Як стверджують південнокорейські військові, аварія літака сталася через дії КНДР.

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