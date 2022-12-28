Южная Корея впервые подняла боевые дроны над КНДР во время выступления Ким Чен Ына

Южная Корея предприняла беспрецедентный шаг, подняв над КНДР боевые дроны в ответ на воздушную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Запуск беспилотников в ответ на действия Северной Кореи, которые накануне повлекли за собой временное прекращение полетов в крупных аэропортах близ Сеула, произошел, когда Ким Чен Ын собрал большое политическое совещание, чтобы определить политику в сфере безопасности и экономики на следующий год.

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын в среду, 28 декабря, на конференции правящей в КНДР Трудовой партии Кореи поставил цели по укреплению военной мощи страны в 2023 году.

Северокорейское государственное информационное агентство в официальном сообщении не раскрыло сути этих задач, однако заметило, что Ким сделал обзор "вновь создавшейся сложной ситуации" на Корейском полуострове, а также более широких геополитических обстоятельств.

Ким Чен Ын "указал принципы внешней политики и направления борьбы с врагом, которые наша партия и правительство должны неукоснительно соблюдать для защиты суверенных прав и защиты национальных интересов". Агентство также подчеркнуло, что "цели по укреплению потенциала самообороны" были представлены в "рамках подготовки к различным колебаниям политической ситуации".

Напомним, что 26 декабря пять северокорейских дронов пересекли границу Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить.

Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушение. Двое пилотов успели катапультироваться. Как утверждают южнокорейские военные, авария самолета произошла из-за действий КНДР.

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