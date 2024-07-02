UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Південна Корея розпочала перші аритлерійські навчання за 6 років на тлі "сміттєвих" атак КНДР

Фото: у Південній Кореї відновили артилерійські навчання (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Південна Корея після 6 років перерви відновила військові артилерійські навчання з бойовою стрільбою неподалік міжкорейської лінії розмежування. Причиною тому стали регулярні "сміттєві" атаки із боку КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Korea Times.

Як зазначає видання, цей крок було зроблено майже через місяць після того, як 4 червня Південна Корея повністю призупинила дію міжкорейської військової угоди 2018 року через кампанії Північної Кореї з використанням сміттєвих куль і спроб порушити роботу GPS-сигналів поблизу прикордонних островів.

Зазначається, що з кінця травня Північна Корея запустила через кордон понад 2000 повітряних куль зі сміттям у відповідь на антипхеньянські повітряні листівки, які розсилали північнокорейські мігранти-втікачі й активісти на Півдні.

Таким чином, призупинення дозволило Південній Кореї відновити навчання для зміцнення оборони на передовій.

"Раніше артилерійські та військово-морські навчання, а також польові маневри на рівні полку були заборонені через наземні та морські буферні зони, встановлені в цьому районі. Безпольотні зони також були позначені поблизу кордону для запобігання випадкових зіткнень літаків", - йдеться в повідомленні.

За даними армії Південної Кореї, війська зробили близько 140 пострілів із самохідних гаубиць K9 і K105A1 під час навчань на фронтових полігонах у провінціях Кьонгідо і Канвондо, розташованих за 5 кілометрів від військової демаркаційної лінії в демілітаризованій зоні (ДМЗ), що розділяє дві Кореї.

"Армія надалі регулярно проводитиме артилерійські навчання та підготовку маневрених підрозділів у прикордонних районах", - заявили в армії.

"Сміттєві" атаки КНДР

Нагадаємо, Північна Корея систематично випускає на територію південних сусідів т.зв. сміттєві кулі, які були наповнені гноєм та побутовими відходами. В одній із таких нещодавно було виявлено паразитів.

Раніше, 3 червня, Північна Корея оголосила про намір припинити відправляти повітряні кулі зі сміттям через кордон на південь до свого сусіда. Разом з тим Пхеньян пообіцяв поновити таку практику у разі, якщо з Південної Кореї знову будуть надіслані з повітря листівки, що і сталось.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРПівденна Корея