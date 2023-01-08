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Південна Корея роздумує над купівлею ізраїльської системи виявлення дронів, - ЗМІ

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Сеул, Неділя 08 січня 2023 14:21
Південна Корея роздумує над купівлею ізраїльської системи виявлення дронів, - ЗМІ Фото: Південна Корея роздумує над купівлею ізраїльської системи виявлення дронів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Військові в Південній Кореї розглядають можливість купівлі ізраїльської системи виявлення дронів Sky Spotter. Цьому могло спонукати нещодавній інцидент із проникненням п'яти північнокорейських БПЛА в повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

"Збройні сили Південної Кореї розглядають можливість купівлі ізраїльського "електричного ока" в рамках зусиль щодо зміцнення своїх можливостей щодо виявлення невеликих північнокорейських безпілотників", - пише видання, посилаючись на джерело в міністерстві оборони.

ЗМІ зазначають, що цей крок зумовлений жорсткою критикою оборонних відомств Південної Кореї за неспроможність протистояти проникненню 5 північнокорейських БПЛА у повітряний простір країни наприкінці минулого місяця.

Навіть йшлося про те, що один із них навіть вторгся в заборонену для польотів зону під назвою P-73 біля президентської адміністрації у центральному районі Йонгсан.

"За словами джерела, щоб посилити свою систему захисту повітряного простору, військові розглядають можливість швидкого придбання системи Sky Spotter", - зазначено у матеріалі.

Вказано, що ця система створена компанією Rafael Advanced Defense Systems та призначена для раннього виявлення та відстеження таких повітряних об’єктів, у тому числі дронів, а також повітряних куль і повітряних зміїв, які використовуються для терористичних атак.

"Військові планують ухвалити рішення про те, чи подавати офіційний запит на купівлю системи, після того, як найближчими тижнями буде проведено перевірку її ефективності у протидії загрозам з боку північних безпілотників", - пише Yonhap.

Нагадаємо, що 26 грудня п'ять північнокорейських дронів перетнули кордон Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні вертольоти і спробувати їх збити.

Також ми писали, що один із безпілотних літальних апаратів КНДР увійшов до безпольотної зони, встановленої навколо офісу президента Республіки Корея в центрі Сеула.

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