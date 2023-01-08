Южная Корея размышляет над покупкой израильской системы обнаружения дронов, - СМИ

Военные в Южной Корее рассматривают возможность покупки израильской системы обнаружения дронов Sky Spotter. Этому могло быть вызвано недавним инцидентом с проникновением пяти северокорейских БПЛА в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

"Вооруженные силы Южной Кореи рассматривают возможность покупки израильского "электрического глаза" в рамках усилий по укреплению своих возможностей по обнаружению небольших северокорейских беспилотников", - пишет издание, ссылаясь на источник в министерстве обороны.

СМИ отмечают, что этот шаг обусловлен жесткой критикой оборонных ведомств Южной Кореи за неспособность противостоять проникновению 5 северокорейских БПЛА в воздушное пространство страны в конце прошлого месяца.

Речь даже шла о том, что один из них даже вторгся в запретную для полетов зону под названием P-73 возле президентской администрации в центральном районе Йонгсан.

"По словам источника, чтобы усилить свою систему защиты воздушного пространства, военные рассматривают возможность быстрого приобретения системы Sky Spotter", - говорится в материале.

Указано, что эта система создана компанией Rafael Advanced Defense Systems и предназначена для раннего обнаружения и отслеживания таких воздушных объектов, включая дроны, а также воздушные шары и воздушные змеи, используемые для террористических атак.

"Военные планируют принять решение о том, подавать ли официальный запрос на покупку системы, после того, как в ближайшие недели будет проведена проверка ее эффективности в противодействии угрозам со стороны северных беспилотников", - пишет Yonhap.

Напомним, что 26 декабря пять северокорейских дронов пересекли границу Южной Кореи , что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить.

Также мы писали, что один из беспилотных летательных аппаратов КНДР вошел в бесполетную зону, установленную вокруг офиса президента Республики Корея в центре Сеула.

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