Південна Корея, Японія та Китай проведуть переговори щодо відновлення тристороннього саміту

У вівторок, 26 вересня, Південна Корея, Китай і Японія проведуть низку зустрічей у Сеулі, присвячених намірам відновити тристоронній саміт, призупинений у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Посол Південної Кореї в Японії Юн Док Мін заявив, що відносини між їхніми країнами розвиваються дуже швидко, чого не можна сказати про співпрацю з Китаєм.

"Для стабільності регіону було б краще, якби сусідні країни співпрацювали і ладнали між собою, а не протистояли", - сказав він.

Ідею про відновлення саміту просували міністри закордонних справ Південної Кореї та Японі під час Генасамблеї ООН. А високопосадовці трьох країн проведуть відповідні перемовини вже 26 вересня. Крім цього, президент Китаю Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су, ймовірно, зустрінуться в кулуарах спортивного заходу.

Юн також зазначив, що хоче укласти ще одну декларацію з Японією, щоб закріпити поліпшення зв'язків, які могли б зберегти стабільність торговельних потоків в умовах політичної напруженості.

Відносини між трьома країнами

Тристоронній саміт був започаткований у 2008 році - його першим питанням було подолання економічної кризи в регіоні. Але в 2019 році дію саміту призупинили через суперечку між Південною Кореєю та Японією щодо рішень про компенсацію за примусову працю та пандемії.

Останнім часом Південна Корея та Японія співпрацюють разом з США у безпекових питаннях. Так, щоб протидіяти впливу Китаю та загрозі з боку КНДР країни посилили безпекову співпрацю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.