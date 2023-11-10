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Південь накриють дощі з грозами, а Карпати - мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на вихідні

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде дощовою на вихідних. При цьому синоптики попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Завтра в Україні, крім сходу, прогнозуються невеликі та помірні дощі. При цьому у південних областях місцями очікуються значні дощі з грозами. Вранці та вдень в Україні, крім західних областей, також будуть пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2 +8 градусів, а вдень +7 +12. У південній частині країни вночі буде +9 +14, а вдень +13 +18 градусів.

У неділю, 12 листопада, прогнозуються помірні, а у північних, центральних, вночі й у південних областях значні дощі. При цьому в Карпатах очікується значний мокрий сніг. 

Крім того, в Україні, крім західних областей, прогнозуються сильні пориви вітру 15-22 м/с, а у південній частині, східних та центральних областях місцями 25 м/с. 

Крім того, температура повітря у неділю істотно не зміниться, лише дещо на заході.

У понеділок переважно буде без опадів, лише вночі на північному сході країни невеликий дощ. Температура вночі становитиме 0 +7 градусів, а вдень на півночі країни +3 +8, на решті території +6 +11, а на півдні до +14.

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