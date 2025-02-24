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Питання вступу України до НАТО не розглядається, - радник Трампа

Понеділок 24 лютого 2025 15:35
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Питання вступу України до НАТО не розглядається, - радник Трампа Фото: Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що обговорення про вступ України до НАТО наразі не ведуться. Він підкреслив, що чекає, коли Європа активізує свої зусилля.

Про це заявила репортер Білого дому в CNN Алейна Трин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в X (Twitter).

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що наразі не ведеться обговорення про вступ України до НАТО.

"Це не обговорюється", - підкреслив він, додавши, що для "майбутнього України" гарантії безпеки з боку європейських країн це окреме питання.

За словами Волтца, Білий дім очікує від Європи, включно з Францією і Великою Британією, активніших дій у підтримці України в умовах триваючого конфлікту з Росією.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що заяви голови Пентагону Піта Гегсета не виключають можливість вступу України до НАТО в майбутньому. Він підкреслив, що питання євроатлантичної інтеграції не стане частиною переговорів між Києвом, Вашингтоном та Москвою, і рішення про вступ буде ухвалено, коли настане відповідний час і завершаться необхідні реформи.

Гегсет уточнив, що його коментарі не суперечать перспективі членства України в НАТО, але вступ не буде обговорюватися в рамках переговорів з Росією. Його заява чітко вказує, що це питання не є пріоритетом для поточних перемовин між державами.

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