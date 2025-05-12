Питання відтермінування СВАМ залишається відкритим, - Міндовкілля

У зверненні, направленому після онлайн-зустрічі 28 березня 2025 року, під час якої експерти та представники бізнесу обговорили загрози, пов’язані з запровадженням CBAM, Energy Club закликав Уряд захистити інтереси національної енергетики.

Міндовкілля повідомило, що "представники України неодноразово порушували питання про відтермінування СВАМ для України під час зустрічей з представниками Європейської Комісії".

Зокрема, це питання обговорювалося з представниками Генерального директорату Європейської Комісії з питань зміни клімату та Генерального директорату Європейської Комісії з питань оподаткування та митного союзу.

За даними міністерства, "Європейська Комісія запропонувала відтермінувати повноцінне запровадження СВАМ до 01.02.2027".

Також у відповіді нагадали, що Міндовкілля розробляє проєкт Закону України "Про засади функціонування системи торгівлі квотами на викиди парникових газів" з метою виконання міжнародних зобов’язань України та імплементації Директиви 2003/87/ЄС. Кабінет Міністрів України також затвердив План заходів щодо створення національної системи торгівлі квотами.

Раніше експерти найбільшого в Україні бізнес-об'єднання енергетичних компаній Energy Club наголошували, що CBAM несе потенційні ризики для української економіки - від скорочення експорту й валютних надходжень до додаткового навантаження на промислові підприємства.