Питання відтермінування СВАМ залишається відкритим, - Міндовкілля

Об'єднання енергетичних компаній Energy Club отримало відповідь від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на звернення щодо загрозливих економічних наслідків запровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (СВАМ) для українського енергетичного сектору та економіки загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст звернення.

У зверненні, направленому після онлайн-зустрічі 28 березня 2025 року, під час якої експерти та представники бізнесу обговорили загрози, пов’язані з запровадженням CBAM, Energy Club закликав Уряд захистити інтереси національної енергетики.

Міндовкілля повідомило, що "представники України неодноразово порушували питання про відтермінування СВАМ для України під час зустрічей з представниками Європейської Комісії".

Зокрема, це питання обговорювалося з представниками Генерального директорату Європейської Комісії з питань зміни клімату та Генерального директорату Європейської Комісії з питань оподаткування та митного союзу.

За даними міністерства, "Європейська Комісія запропонувала відтермінувати повноцінне запровадження СВАМ до 01.02.2027".

Також у відповіді нагадали, що Міндовкілля розробляє проєкт Закону України "Про засади функціонування системи торгівлі квотами на викиди парникових газів" з метою виконання міжнародних зобов’язань України та імплементації Директиви 2003/87/ЄС. Кабінет Міністрів України також затвердив План заходів щодо створення національної системи торгівлі квотами.

Раніше експерти найбільшого в Україні бізнес-об'єднання енергетичних компаній Energy Club наголошували, що CBAM несе потенційні ризики для української економіки - від скорочення експорту й валютних надходжень до додаткового навантаження на промислові підприємства.