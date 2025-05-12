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Вопрос отсрочки СВАМ остается открытым, - Минприроды

Понедельник 12 мая 2025 13:45
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Вопрос отсрочки СВАМ остается открытым, - Минприроды Фото: вопрос отсрочки СВАМ остается открытым (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Объединение энергетических компаний Energy Club получило ответ от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на обращение относительно угрожающих экономических последствий введения механизма трансграничной углеродной корректировки (СВАМ) для украинского энергетического сектора и экономики в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст обращения.

В обращении, направленном после онлайн-встречи 28 марта 2025 года, во время которой эксперты и представители бизнеса обсудили угрозы, связанные с введением CBAM, Energy Club призвал Правительство защитить интересы национальной энергетики.

Минприроды сообщило, что "представители Украины неоднократно поднимали вопрос об отсрочке CBAM для Украины во время встреч с представителями Европейской Комиссии".

В частности, этот вопрос обсуждался с представителями Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам изменения климата и Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам налогообложения и таможенного союза.

По данным министерства, "Европейская Комиссия предложила отсрочить полноценное введение СВАМ до 01.02.2027".

Также в ответе напомнили, что Минприроды разрабатывает проект Закона Украины "Об основах функционирования системы торговли квотами на выбросы парниковых газов" с целью выполнения международных обязательств Украины и имплементации Директивы 2003/87/ЕС. Кабинет Министров Украины также утвердил План мероприятий по созданию национальной системы торговли квотами.

Ранее эксперты крупнейшего в Украине бизнес-объединения энергетических компаний Energy Club отмечали, что CBAM несет потенциальные риски для украинской экономики - от сокращения экспорта и валютных поступлений до дополнительной нагрузки на промышленные предприятия.

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