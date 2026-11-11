Питання територій вирішують лише українці: у НАТО прокоментували переговори в Абу-Дабі

Лише Україна має право вирішувати долю своїх територій на переговорах з Росією. У НАТО також сумніваються, що Москва приїхала до Абу-Дабі з серйозними намірами, а не з тими самими вимогами, що й у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Джона Стрінгера виданню Euronews .

Альянс представлений на переговорах в Абу-Дабі високопосадовцями, зокрема головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Він бере участь у зустрічах як командувач Європейського командування США, щоб консультувати американських лідерів.

Стрінгер висловив сподівання, що Росія веде переговори добросовісно, проте зазначив, що ознак відмови Путіна від максималістських вимог майже немає.

"Подивимося, наскільки серйозна тут Росія. Сподіваймося, що це не просто, відверто кажучи, повторення вимог, які сягають 2022 року", - сказав генерал.

За його словами, цілі України щодо припинення вогню для НАТО першочергові.

На запитання про можливий тиск на Київ щодо відмови від частини Донецької та Луганської областей Стрінгер наголосив, що лише Україна має право визначати долю своєї суверенної території.

"Що стосується територій, це абсолютно питання для українців", - заявив він.

Генерал також високо оцінив українські удари по російських нафтопереробних заводах. Трамп раніше закликав Київ відмовитися від такої стратегії, стверджуючи, що вона спричиняє зростання цін на енергоносії.

Проте, на думку Стрінгера, союзники мають віддати належне успіхам України. За його словами, Путін розраховував почати з України нову архітектуру безпеки в Європі ще на початку 2022 року, але жорстоко помилився, і удари по російському паливу б'ють саме по ньому.

"Те, що Україна змогла зробити завдяки уяві, інноваціям і волі, просто неймовірно, і ми маємо це відзначити", - наголосив Стрінгер.