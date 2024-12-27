Питання тарифів на вантажні перевезення УЗ - іспит для міністра Кулеби, – нардеп

"Дилема Кулеби: обрати між інтересами держкомпанії, яка після двох років прибуткової діяльності прогнозує збільшення витрат, скорочення доходів і відповідно великі збитки, чи підтримкою розвитку громад, - стане визначальним тестом для профільного міністра Олексія Кулеби", - заявив народний депутат.

Він зауважив, що представлений "Укрзалізницею" проект фінансового плану на 2025 рік передбачає скорочення бази тарифних надходжень на 6% — при тому, що всі основні статті витрат компанії-монополіста передбачають значне зростання.

"Макропрогнози передбачають зростання ВВП України на 3-4%. Але, замість залучення нових вантажів і використання потенціалу зростання економіки, УЗ пропонує покривати різницю між доходами і зростаючими витратами за рахунок підняття монопольної складової тарифів на вантажні перевезення, що в підсумковому етапі призведе до вимивання коштів бізнесу, падіння конкурентоздатності продукції національних підприємств і відтоку вантажної бази на альтернативні види транспорту", - наголосив нардеп.

За його словами, наслідки збільшення тарифів УЗ будуть особливо відчутними в громадах і територіях, де зосереджені великі промислові підприємства, які будуть скорочувати виробництво. Ще одним потужним фактором впливу на регіональному рівні може бути руйнування доріг внаслідок переходу вантажів на автомобільний транспорт. Також у "зоні ризику" - підприємства портового галузі, для яких зростання тарифів призведе до скорочення або навіть повної зупинки вантажопотоків по певним напрямкам.

"У підпорядкуванні міністра Олексія Кулеби широке коло питань регіональної політики і інфраструктури. Але необхідно приймати зважене і обґрунтоване рішення", - резюмував Магомедов.

Як відомо, УЗ завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку в 1,66 млрд грн. Виторг УЗ за січень-вересень зріс до 78 млрд грн - це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати і ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес виступив проти цього рішення, адже наслідки для економіки можуть бути катастрофічними: так, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.