Питання часу. Костін розповів, коли Україна ратифікує Римський статут

"Моя позиція абсолютно тверда: Україна ратифікує Римський статут і буде частиною сім'ї членів Римського статуту МКС. Сподіваюся, що це буде ратифіковано якомога швидше. На практиці наша країна готова це зробити, питання лише в тому, коли парламент буде готовий проголосувати", - заявив він.

За його словами, в контексті майбутнього членства в ЄС ратифікація Римського статуту буде невід'ємною складовою.

Костін підкреслив, що Україна вже імплементувала повний пакет національного законодавства, що надає Офісу прокурора МКС і МКС повноваження для розслідування міжнародних злочинів, скоєних РФ в Україні.

"Відкриття Офісу прокурора МКС в Україні, що вже фіналізується документально... є ще одним свідченням повної кооперації української влади та Офісу прокурора МКС", - наголосив генпрокурор.

Він додав, що ордер на арешт президента РФ, виданий МКС, також є одним з елементів цієї співпраці.

Римський статут

Римський статут Міжнародного кримінального суду - міжнародний договір, ухвалений на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року та набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав, але ратифікували 122 держави. Статут встановлює коло діяльності, юрисдикцію і структуру суду.

Статут встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Проте в ході переговорів були розглянуті для внесення й інші злочини, зокрема екоцид.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.