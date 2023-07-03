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Питання часу. Костін розповів, коли Україна ратифікує Римський статут

Фото: генпрокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна планує ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). Однак це буде зроблено, коли Верховна рада буде готова до цього голосування.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-конференцію в Гаазі.

"Моя позиція абсолютно тверда: Україна ратифікує Римський статут і буде частиною сім'ї членів Римського статуту МКС. Сподіваюся, що це буде ратифіковано якомога швидше. На практиці наша країна готова це зробити, питання лише в тому, коли парламент буде готовий проголосувати", - заявив він.

За його словами, в контексті майбутнього членства в ЄС ратифікація Римського статуту буде невід'ємною складовою.

Костін підкреслив, що Україна вже імплементувала повний пакет національного законодавства, що надає Офісу прокурора МКС і МКС повноваження для розслідування міжнародних злочинів, скоєних РФ в Україні.

"Відкриття Офісу прокурора МКС в Україні, що вже фіналізується документально... є ще одним свідченням повної кооперації української влади та Офісу прокурора МКС", - наголосив генпрокурор.

Він додав, що ордер на арешт президента РФ, виданий МКС, також є одним з елементів цієї співпраці.

Римський статут

Римський статут Міжнародного кримінального суду - міжнародний договір, ухвалений на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року та набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав, але ратифікували 122 держави. Статут встановлює коло діяльності, юрисдикцію і структуру суду.

Статут встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Проте в ході переговорів були розглянуті для внесення й інші злочини, зокрема екоцид.

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