Питание собаки в жару. Влажный корм Optimeal Privilege для собак: обзор состава и отзывы

В жару тепловой удар грозит не только людям, для домашних питомцев, у которых мало потовых желез, перегрев еще более опасен. Заботливым владельцам следует знать, как оказать первую помощь при тепловом ударе и как его предотвратить, в частности, как поить и как кормить собаку в жару. Ведь правильной организации питания собак в жару отводится не последняя роль в профилактике перегрева и обезвоживания.
С наступлением жаркой погоды многие владельцы собак начинают беспокоиться из-за отсутствия у питомца аппетита, потери веса. Нередко у собаки меняются пищевые привычки, она начинает отказываться от корма, который раньше ела с удовольствием. Нельзя принуждать питомца есть, нужно знать, как и чем кормить собаку в жару. Рекомендуется:
Прежде всего, у собаки должен быть беспрепятственный доступ к питьевой воде. Необходимо регулярно наполнять миску, менять воду, чтоб она была чистой, свежей и прохладной. Независимо от того, получает собака натуральное питание или готовые корма, с наступлением жары в рацион придется внести коррективы.
Поскольку в жару собака обычно ест меньше, крайне важно, чтоб питание было сбалансированным и даже небольшая порция содержала все необходимые организму вещества. Сбалансировать натуральный рацион крайне сложно, лучше давать собаке готовые корма, предпочтительно влажные, сухие в жару усиливают жажду. Заботливым владельцам, которым небезразлично, чем кормить собаку в жару, стоит обратить внимание на линейку влажных кормов Privilege ТМ Optimeal. Она разработана для собак мелких пород (весом до 10 кг), у которых риск теплового удара выше. В линейку входят корма для взрослых и щенков, преобладают беззерновые рационы. Рассмотрим состав одного из них.
Влажный корм с индейкой и печенью в тыквенном желе линейки Optimeal Privilege предназначен для собак старше года. В его состав входят:
Все влажные корма Privilege готовятся с использованием очищенной воды, в рационе с индейкой и печенью ее содержание составляет 81,5%. Влажные корма рекомендуется давать питомцам круглый год для профилактики мочекаменной болезни. В жару они приобретают особое значение. Такой корм собака ест охотнее, он не вызывает жажду, а за счет высокого содержания жидкости способствует профилактике обезвоживания и теплового удара.
Есть у корма Optimeal Privilege и другие достоинства:
Ветеринарные врачи отлично понимают, что правильное питание собак в жару позволяет избежать многих проблем и даже сохранить жизнь питомца. Поэтому многие специалисты рекомендуют влажный корм Optimeal Privilege.
Отзыв №1
У меня часто спрашивают, как кормить собаку в жару, если она отказывается от еды. Лучший выход в такой ситуации – влажный корм. Хороший состав у кормов Privilege от Оптимил – используются диетические сорта мяса, много полезных добавок, и качество воды этот производитель строго контролирует.
Валерия Лисовая, ветеринарный врач клиники Алден-Вет
Отзыв № 2
Корма Optimeal Privilege можно давать собакам круглый год, состав хорошо сбалансирован под потребности малых пород, почти все рационы беззерновые. Зимой влажные корма можно периодически добавлять в рацион, но в жару они становятся жизненно необходимыми.
Андрей Трокоз, ветеринарный врач клиники IVET
Чтоб защитить собаку от перегрева в жару, недостаточно найти для нее прохладный уголок в тени, ограничить нагрузки. Важен питьевой режим и правильное питание, лучше всего ежедневно давать питомцу готовый влажный корм от надежного производителя. Влажный корм Privilege от Optimeal обеспечит собаку жидкостью и легкоусвояемыми питательными веществами, а заодно укрепит защитные силы.