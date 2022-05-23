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Пистолет, автомат или ружье: какое личное оружие хотят иметь украинцы

Фото: украинцы хотят иметь оружие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

До начала вторжения России около 80% респондентов не испытывали необходимости владеть огнестрельным оружием. Зато сегодня 44% хотели бы быть владельцами огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По состоянию на середину мая 2022 года 60% мужчин и 28% женщин хотели бы быть владельцем огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Среди тех, кто хочет иметь оружие, большинство (70%) хотели бы иметь одну единицу оружия, 21% - две, 9% - три и более.

Среди видов оружия отдают предпочтение пистолетам (57%) и чуть меньше - автоматам (48%). Ружье хотели бы иметь 18%.

По данным опроса, 17% респондентов (в т. ч. 31% мужчин и 4% женщин) отметили, что в совершенстве умеют пользоваться огнестрельным оружием, 38% - в общих чертах, 45% заявили, что не имеют таких навыков.

Большинство опрошенных (72%) поддерживают идею введения в Украине обязательного обучения по владению огнестрельным оружием для гражданского населения, 26% - не поддерживают.

Опрос проведен 16 мая 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,5%.

Напомним в условиях войны более чем вдвое выросло количество тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами. В середине мая поддерживают такую инициативу 58%, не поддерживают - 39%.

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