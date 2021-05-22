Рукопись Эйнштейна со знаменитой формулой продали за 1,2 млн долларов
Фото: первоначальная цена письма была на уровне 400 тысяч долларов(pexels.com/@jeshoots-com)
Рукописное письмо физика Альберта Эйнштейна с формулой эквивалентности массы и энергии (E = mc²) продали на аукционе RR Auction. За письмо отдали более чем 1,2 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Первоначальная цена письма была на уровне 400 тысяч долларов. Имя покупателя письма не называется.
Ученый адресовал письмо физику Людвику Зильберштейну в октябре 1946 года. По данным архивистов проекта "Статьи Эйнштейна", всего в мире известны четыре копии этой формулы, написанные Эйнштейном от руки.
Напомним, основатель Twitter Джек Дорси продал первую публикацию в социальной сети за 2,9 млн долларов. Твит был продан на аукционе Valuables как невзаимозаменяемый токен (NFT).