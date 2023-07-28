После увольнения Ткаченко. Кабмин назначил и.о. главы Минкульта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

"Временно возложено исполнение обязанностей министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича", - написал Мельничук.

При этом заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп Евгения Кравчук отметила, пока кандидатур на должность главы Минкульта, которые бы официально обсуждались, нет.

"Есть какие-то симпатии. Много звучит фамилия Антона Дробовича, руководителя Института национальной памяти. Я считаю, что он был бы хорошей кандидатурой", - добавила она.

Что известно о Карандееве

Карандеев стал чиновником еще в 2001 году. Тогда его избрали депутатом Киевского городского совета. С тех пор он занимал различные должности на уровне местных властей.

Уже в 2007 году Карандеев стал директором департамента физической культуры Министерства в делах семьи, молодежи и спорта. В 2008 году уже был заместителем главы ведомства.

В 2015 году Карандеев занял должность заместителя главы министра культуры Украины. Его назначили первым заместителем в 2020 году.

Увольнение Ткаченко

Напомним, ранее должность министра культуры занимал Александр Ткаченко. Его решили уволить после ряда скандалов, президент Владимир Зеленский лично поручил премьеру Денису Шмыгалю найти чиновнику замену.

Уже 27 июля Рада большинством голосов отправила Ткаченко в отставку.