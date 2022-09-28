Після звільнення у Харківській області уже розчистили 200 км доріг, - Кубраков

Протягом двох тижнів після деокупації частини Харківської області Міністерство інфраструктури, "Укравтодор", "Укрзалізниця" та підрядні організації забезпечили розчищення майже 200 км автомобільних доріг, а також повернули залізничне сполучення у 45 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook .

"Збройні сили продовжують звільняти окуповані міста та села Харківщини, ДСНС розміновують наші землі, а ми йдемо слідом і відновлюємо транспортну інфраструктуру там, де це можливо. Зараз в області працюють понад 10 державних та приватних компаній - усі разом для максимально швидкого відновлення. Тільки вчора до робіт було задіяно 12 компаній, 129 робітників та 52 одиниці спецтехніки. За два тижні дорожники очистили майже 200 кілометрів державних доріг. Завдяки цьому налагоджується стабільне постачання гуманітарної допомоги для жителів звільнених громад", - написав міністр.

Він додав, що "Укравтодор" працює на 6 ключових автошляхах: М-03 Київ - Харків - Довжанський, Н-26 Чугуїв - Мілове, Т-21-10 Шевченко - Балаклія - Первомайський - Кегичівка, Р-78 Харків - Зміїв - Балаклія - Гороховатка, Т-21-22 Ізюм - Барвінкове, Т-21-17 Дергачі - Козача Лопань - /М-20/.

Також відновлюється залізнична інфраструктура та сполучення деокупованих громад.

"Уже відновлено пасажирське сполучення за маршрутами Харків - Балаклія, Харків - Дергачі та Харків - Чугуїв. Загалом, залізничне сполучення вже повернули до понад 45 населених пунктів Харківської області. На напрямках Харків - Ізюм, Харків - Козача Лопань та Харків - Куп’янськ наразі ще працюють вибухотехніки. Як тільки вони завершать роботу, ми розпочнемо роботи з відновлення залізничного сполучення", - додав Кубраков.

За його словами, у відновлювальних роботах задіяно близько 100 залізничників, а також десятки одиниць спецтехніки.

"Усі роботи виконуємо в координації з військовими та вибухотехніками. Спільно визначаємо пріоритетні напрямки роботи та оперативно вирішуємо нагальні питання. Очікуємо, що уже зовсім скоро ЗСУ дадуть нам можливість повертати до життя транспортну інфраструктуру в чергових деокупованих громадах України. Працюємо на Перемогу", - підсумував міністр.