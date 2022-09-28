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После освобождения в Харьковской области уже расчистили 200 км дорог, - Кубраков

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Среда 28 сентября 2022 12:51
После освобождения в Харьковской области уже расчистили 200 км дорог, - Кубраков Фото: после освобождения в Харьковской области уже расчистили 200 км дорог (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Сергей Новиков

В течение двух недель после деоккупации части Харьковской области Министерство инфраструктуры, "Укравтодор", "Укрзализныця" и подрядные организации обеспечили расчистку почти 200 км автомобильных дорог, а также вернули железнодорожное сообщение в 45 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"Вооруженные силы продолжают освобождать оккупированные города и села Харьковщины, ГСЧС разминируют наши земли, а мы следуем и восстанавливаем транспортную инфраструктуру там, где это возможно. Сейчас в области работают более 10 государственных и частных компаний - все вместе для максимально быстрого восстановления. Только вчера к работам было задействовано 12 компаний, 129 рабочих и 52 единицы спецтехники. За две недели дорожники очистили почти 200 километров государственных дорог. Благодаря этому налаживается стабильная поставка гуманитарной помощи для жителей освобожденных общин", - написал министр.

Он добавил, что "Укравтодор" работает на 6 ключевых автодорогах: М-03 Киев - Харьков - Довжанский, Н-26 Чугуев - Милово, Т-21-10 Шевченко - Балаклея - Первомайский - Кегичевка, Р-78 Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка, Т-21-22 Изюм - Барвенково, Т-21-17 Дергачи - Казачья Лопань - /М-20/.

Также возобновляется железнодорожная инфраструктура и сообщение деоккупированных общин.

"Уже возобновлено пассажирское сообщение по маршрутам Харьков - Балаклея, Харьков - Дергачи и Харьков - Чугуев. В общем, железнодорожное сообщение уже вернули в более 45 населенных пунктов Харьковской области. На направлениях Харьков - Изюм, Харьков - Казачья Лопань и Харьков - Купянск сейчас еще работают взрывотехники. Как только они завершат работу, мы приступим к работе по восстановлению железнодорожного сообщения", - добавил Кубраков.

По его словам, в восстановительных работах задействовано около 100 железнодорожников, а также десятки единиц спецтехники.

"Все работы выполняем в координации с военными и взрывотехниками. Совместно определяем приоритетные направления работы и оперативно решаем срочные вопросы. Ожидаем, что уже совсем скоро ВСУ дадут нам возможность возвращать к жизни транспортную инфраструктуру в дежурных деоккупированных общинах Украины. Работаем на Победу", - подытожил. министр.

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Александр Кубраков харков
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