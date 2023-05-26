Після вторгнення СБУ створила підрозділ для диверсій та контрдиверсій, - Малюк

На початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України створила спецпідрозділ, який займався диверсійними та контрдиверсійними заходами в низці областей України.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Дмитру Комарову .

На початку свого існування підрозділ виконував завдання на кордоні Київської та Житомирської областей. Основною його задачею було перерізання логістики ворога.

"Зі зрозумілих причин його (підрозділа, - ред.) назву і кількість я казати не буду. Але дозволю собі подякувати за службу його очільнику - пану "Охотніку", дозволю назвати його позивний. І всьому особовому складу даного підрозділу. Також до цього підрозділу були додані сили партизанські-агентурні", - зазначив Малюк.

За його словами, бійцям підрозділу вдалось, серед іншого, знищити тиловий пункт управління противника.

Пізніше такі заходи проводили і на території Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей.

Останні операції СБУ

Нагадаємо, 26 травня повідомлялось те, що СБУ використали дрони-камікадзе, щоб знищити ворожі комплекси спостереження "Гренадер" та "Муром". Таким чином, окупанти втратили можливість спостерігати за ситуацією навколо позицій.

До цього ж СБУ затримали російського інформатора, який "зливав" їм позиції ЗСУ в Миколаївській області. Тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

Також 25 травня повідомлялось, що СБУ затримали диверсанта, який збирався підірвати залізничну колію в Авдіївці Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.