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Після війни треба збільшити тарифи на газ та світло для забезпечення стійкості енергетики України, - МВФ

Неділя 30 червня 2024 17:06
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Після війни треба збільшити тарифи на газ та світло для забезпечення стійкості енергетики України, - МВФ Фото: після війни треба збільшити тарифи на газ та світло для забезпечення стійкості енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Після закінчення війни потрібно буде збільшити тарифи на електроенергію та газ для забезпечення стійкості енергетичної галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду.

"Забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов’язань вимагатимуть поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, одночасно виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств", - йдеться в ньому.

Зазначається, що Кабінет міністрів має затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

В основі цього документу буде технічний аналіз фінансового стану галузі, який буде погоджений з Європейською комісією.

Раніше повідомлялося, що для повноцінної інтеграції українського енергоринку у європейський потрібно продовжити впровадження європейського законодавства та лібералізації внутрішнього ринку електроенергії.

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