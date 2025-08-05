Після вибуху на заводі: Румунія терміново посилює охорону військових обʼєктів
Міністр економіки Румунії Раду Міруца заявив про посилення заходів безпеки на обʼєктах військової інфраструктури після інциденту на Куджирському механічному заводі минулими вихідними.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав на Facebook.
Він заявив, що видав наказ, який повертає обов'язкове отримання дозволу Мінекономіки та перевірку служби безпеки для потрапляння на територію збройових заводів і складів. Він нагадав, що цю вимогу було скасовано у січні 2025 року.
За його словами, він розпорядився терміново оновити всі плани безпеки обʼєктів оборонної інфраструктури, складських приміщень та виробничих зон.
"Якщо ще є якийсь директор (сподіваюся, що ні), який вважає, що завод з виробництва патронів або вогнепальної зброї керується як машина для морозива, я пропоную йому скористатися вікном можливості і самому попросити звільнення", - додав Міруца.
Нагадаємо, декілька днів тому у Румунії у місті Куджир спалахнула масштабна пожежа на місцевому заводі, який виготовляє стрілецьку зброю. Правоохоронці не відкидають ймовірність диверсії на підприємстві.