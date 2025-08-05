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Після вибуху на заводі: Румунія терміново посилює охорону військових обʼєктів

Вівторок 05 серпня 2025 01:53
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Після вибуху на заводі: Румунія терміново посилює охорону військових обʼєктів Ілюстративне фото: Румунія посилює охорону військових обʼєктів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністр економіки Румунії Раду Міруца заявив про посилення заходів безпеки на обʼєктах військової інфраструктури після інциденту на Куджирському механічному заводі минулими вихідними.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав на Facebook.

Він заявив, що видав наказ, який повертає обов'язкове отримання дозволу Мінекономіки та перевірку служби безпеки для потрапляння на територію збройових заводів і складів. Він нагадав, що цю вимогу було скасовано у січні 2025 року.

За його словами, він розпорядився терміново оновити всі плани безпеки обʼєктів оборонної інфраструктури, складських приміщень та виробничих зон.

"Якщо ще є якийсь директор (сподіваюся, що ні), який вважає, що завод з виробництва патронів або вогнепальної зброї керується як машина для морозива, я пропоную йому скористатися вікном можливості і самому попросити звільнення", - додав Міруца.

Нагадаємо, декілька днів тому у Румунії у місті Куджир спалахнула масштабна пожежа на місцевому заводі, який виготовляє стрілецьку зброю. Правоохоронці не відкидають ймовірність диверсії на підприємстві.

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