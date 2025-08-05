После взрыва на заводе: Румыния срочно усиливает охрану военных объектов
Министр экономики Румынии Раду Мируца заявил об усилении мер безопасности на объектах военной инфраструктуры после инцидента на Куджирском механическом заводе в минувшие выходные.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал на Facebook.
Он заявил, что издал приказ, который возвращает обязательное получение разрешения Минэкономики и проверку службы безопасности для попадания на территорию оружейных заводов и складов. Он напомнил, что это требование было отменено в январе 2025 года.
По его словам, он распорядился срочно обновить все планы безопасности объектов оборонной инфраструктуры, складских помещений и производственных зон.
"Если еще есть какой-то директор (надеюсь, что нет), который считает, что завод по производству патронов или огнестрельного оружия управляется как машина для мороженого, я предлагаю ему воспользоваться окном возможности и самому попросить увольнение", - добавил Мируца.
Напомним, несколько дней назад в Румынии в городе Куджир вспыхнул масштабный пожар на местном заводе, который производит стрелковое оружие. Правоохранители не исключают вероятность диверсии на предприятии.