Після вибухів автобусів Нетаньягу доручив армії провести операцію на Західному березі

В Офісі ізраїльського прем'єра назвали ці події з вибухами спробою масованого нападу.

У Нетаньягу розповіли також про наказ поліції та "Шин-Бет" (або Шабак - спецслужба системи спецслужб Ізраїлю, що займається контррозвідувальною діяльністю та забезпеченням внутрішньої безпеки держави) "збільшити профілактичні дії" в містах країни, щоб запобігти подальшим нападам.

Зазначається, що відповідні рішення були ухвалені після зустрічі з міністром оборони Ізраелем Кацем, начальником штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герці Галеві, керівником "Шин-Бет" Роненом Баром і комісаром поліції Даніелем Леві.

Оновлено: ЦАХАЛ надішле на Західний берег нові батальйони

В Армії оборони Ізраїлю оголосили про плани надіслати надішле ще три батальйони як підкріплення на Західний берег річки Йордан. Рішення ухвалене після оцінки ситуації, проведеної після вибухів автобусів у передмісті Тель-Авіва в четвер увечері.

Як розповіли в ізраїльському військовому відомстві, вони постійно оцінюють обстановку та "готуються розширити наступальні операції".

У ЦАХАЛ додали, що "контртерористична місія в північній Самарії триває весь час" (тут у заяві використана біблійна назва для північних районів Західного берега).

Вибухи автобусів в Ізраїлі

Раніше повідомлялося, що 20 лютого в Ізраїлі у двох передмістях поблизу Тель-Авіва сталися вибухи в трьох автобусах на двох парковках. Транспортні засоби були порожні. Пізніше з'явилася інформація, що начебто планувалося 21 лютого підняти в повітря 5 автобусів, коли вони будуть у русі.

Працівники поліції знайшли чотири вибухові пристрої. Внаслідок інцидентів постраждалих та жертв не було. Ізраїльська сторона підозрює теракт.

Як повідомляється, на одному з вибухових пристроїв виявили повідомлення "Помста з Тулькарема" - це посилання на місто на Західному березі, де Армія оборони Ізраїлю нещодавно провела великомасштабну контртерористичну операцію.

Поліція проводила обшуки автобусів та поїздів. Згодом з'явилася інформація, що так званий "Тулькаремський батальйон" ХАМАС, що базується в Тулькаремі на Західному березі річки Йордан, опублікував у своєму Telegram-каналі заяву, яка може свідчити про відповідальність угруповання за комбінований вибух автобусів у Тель-Авіві.

Вночі в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що військові закрили в'їзд до певних районів Юдеї та Самарії. Також вказувалося, що начальник ізраїльського Генерального штабу генерал-лейтенант Герці Галеві доручив надати допомогу поліції "в міру необхідності та посилити діяльність у районі буферної зони".