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Після смерті казахського опозиціонера Садикова підозрюваним змінять підозру

Вівторок 02 липня 2024 10:40
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Після смерті казахського опозиціонера Садикова підозрюваним змінять підозру Фото: казахський опозиціонер Айдос Садиков (скрин з відео)
Автор: Валерія Поліщук

У зв’язку зі смертю казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова підозрюваним у замаху на нього змінять підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Журналіст з Казахстану, на якого 18 червня було скоєно замах у Шевченківському районі Києва, помер від отриманих вогнепальних поранень у реанімаційному відділенні лікарні.

Розслідування встановило, що до злочину причетні двоє громадян Казахстану.

У зв'язку з цим, правоохоронні органи планують змінити кваліфікацію злочину з замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Замах на Садикова

18 червня у Шевченківському районі Києва стався замах на життя казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Невідомий чоловік підбіг до машини, в якій Садиков перебував разом з дружиною, і вистрілив у нього з пістолета. Журналіст отримав серйозне поранення та був госпіталізований.

Замах стався біля житлового будинку Садикова, де він проживав з дружиною з 2014 року, маючи статус біженця.

Садиков відомий гострою критикою влади та олігархів Казахстану, а також підтримкою протестів, що відбувалися там у 2022 році. У жовтні 2023 року він був оголошений у Казахстані в розшук за звинуваченням у "розпалюванні ворожнечі".

В ніч на 2 липня Садиков помер у лікарні від отриманих ран.

Докладніше про Садикова та замах на нього – в матеріалі РБК-Україна.

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