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После смерти казахского оппозиционера Садыкова подозреваемым изменят подозрение

Вторник 02 июля 2024 10:40
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После смерти казахского оппозиционера Садыкова подозреваемым изменят подозрение Фото: казахский оппозиционер Айдос Садыков (скрин с видео)
Автор: Валерия Полищук

В связи со смертью казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Журналист из Казахстана, на которого 18 июня было совершено покушение в Шевченковском районе Киева, умер от полученных огнестрельных ранений в реанимационном отделении больницы.

Расследование установило, что к преступлению причастны двое граждан Казахстана.

В связи с этим, правоохранительные органы планируют изменить квалификацию преступления с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Покушение на Садыкова

18 июня в Шевченковском районе Киева произошло покушение на жизнь казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Неизвестный мужчина подбежал к машине, в которой Садыков находился вместе с женой, и выстрелил в него из пистолета. Журналист получил серьезное ранение и был госпитализирован.

Покушение произошло возле жилого дома Садыкова, где он проживал с женой с 2014 года, имея статус беженца.

Садыков известен острой критикой власти и олигархов Казахстана, а также поддержкой протестов, происходивших там в 2022 году. В октябре 2023 года он был объявлен в Казахстане в розыск по обвинению в "разжигании вражды".

В ночь на 2 июля Садыков скончался в больнице от полученных ран.

Подробнее о Садыкове и покушении на него - в материале РБК-Украина.

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