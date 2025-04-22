"Після смерті чоловіка пішла на війну": загинула військова Анастасія Єфимова

На фронті загинула волонтерка й військова Анастасія Єфімова. Вона була активісткою, матір’ю двох дітей і дружиною полеглого військового Збройних сил України.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення фотографки та волонтерки Олександри Сідлецької.
Вона розповідає, що після того, як на фронті загинув чоловік Анастасії, жінка також вирішила взяти до рук зброю та приєдналася до лав ЗСУ - аби помститися за коханого. Водночас жінка самотужки виховувала двох дітей, які тепер залишилися сиротами.
"Настя, дівчинка наша, загинула на війні. Мати двох дітей, тренерка "АвтоЛеді" (школа водіння для жінок - ред.), неймовірно сильна жінка - воїн! Дуже шкода, немає слів описати, наскільки ти була крута!" - написала Сідлецька.
Анастасія Єфімова (фото: Олександра Сідлецька/facebook.com)
Подруга загиблої Лілія Шевченко згадала, що Єфімова була з тих, хто не мовчить, не відступає і йде до кінця.
"Вона віддала своє життя за Україну. Її серце зупинилося в бою, але її ім’я назавжди залишиться з нами", - написала Лілія.
Своїми спогадами поділилася і волонтерка Ольга Какауліна, яка востаннє бачила Анастасію перед її виїздом на фронт.
Анастасія Єфімова (фото: Ольга Какауліна/facebook.com)
"У мене тоді стиснулося серце. Але відмовити її від бою було неможливо. Ти чотири стихії водночас. Моє безмежне джерело натхнення. Тепер ви знову разом. Назавжди", - зазначила ще одна подруга Анастасії, Лілія Неділько.
Нагадаємо, наприкінці березня у Києві відбулося прощання з Дмитром Бєндіковим - журналістом і військовослужбовцем Третьої окремої штурмової бригади, який загинув 18 березня під час виконання бойового завдання у Луганській області, поблизу села Надія.
Також у березні у Донецькій області загинув 27-річний Юрій Ясінський, військовослужбовець і співробітник видавництва "Підручники і посібники", відомий під позивним "Руссо".
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