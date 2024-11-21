Після простріляної автівки. У компанії "Петро Великий" заявили про погрози членам родини Ландар

Також в компанії заявили, що на офіс фірми було скоєно напад, а двері службового авто було прострелено вогнепальною зброєю. Подана заява до представників правоохоронних органів.

Крім того, в компанії заявили, що тиск не обмежується лише бізнесом, почалися погрози на адресу членів родини власниці, зокрема її дитини.

За словами Ландар, в інформаційному просторі поширюється замовна дезінформація про неї та її сім’ю, що, за її словами, пов’язано з діями "представників київської влади".

За словами Ландар, в гонитві за наживою не мають ніяких моральних меж.

Компанія звернулася до президента, прем’єр-міністра, Офісу генпрокурора, СБУ та керівників правоохоронних органів із закликом забезпечити захист бізнесу.

Також у "Петрі Великому" наголосили на міжнародній увазі до ситуації.

Зокрема, інцидентом зацікавилася Всесвітня федерація похоронних виконавців (FIAT-IFTA), членом якої є компанія.

Крім того, у компанії закликали ЗМІ утриматися від публікації недостовірної інформації, а правоохоронців - знайти та притягнути до відповідальності винних у погрозах і нападах.