Після понад дворічну перерву Андріївська церква в Києві знову засяяла

Андріївська церква, споруджена за проєктом видатного архітектора Бартоломео Растреллі у XVIII ст., входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Після реконструкції церкви вечірнє освітлення храму припинили — бракувало коштів. До того ж деякі об'єкти Софії Київської потребують більш нагального фінансування. Зокрема ремонт бурси – майже 318 млн грн, дзвіниці — 270 млн грн.

"Андріївська церква - архітектурна домінанта всього правого берега Києва. Її вечірнє освітлення зараз особливо важливе, адже українці гостро потребують моральної підтримки. Нам потрібне відчуття певної "норми життя", що все буде добре. А Софія, весь її комплекс, є важливим символом ідентичності української нації, саме звідси почалася наша Україна, наша державність", - говорить Неля Куковальська.

Згідно з лютневим дослідженням Українського інституту майбутнього близько 40% українців відчувають погіршення психологічного стану. З огляду на те, що й у іншої частини суспільства він також знаходиться не на найвищому рівні, не дивно, що люди починають шукати розраду в духовно-культурних цінностях.

"Від початку вторгнення культурні потреби українців зазнали суттєвих змін. Наразі тренди - українська мова, українська церква, українські культурні цінності та пам'ятки. У попередні роки більшість киян до Софії навіть не приходили і мало знали про наші памʼятки. Сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину", - додає директорка заповідника "Софія Київська".

Щовечірнє освітлення Андріївської церкви коштує близько 400 тис. грн на рік. Звісно, у заповідника немає таких коштів. Керівництво "Софії" почало шукати альтернативні способи вирішення цього питання. Допомогти зголосилися меценати. Інвестиційна компанія DOVGIY FAMILY OFFICE запропонувала заповіднику оплачувати освітлення.

"Дуже добре, що український бізнес, наші меценати поряд з підтримкою ЗСУ та постраждалих під час війни цивільних не забувають про культурні потреби українців, про наші національні символи. У воєнний час це набуває особливого змісту", - наголосила Неля Куковальська.

DOVGIY FAMILY OFFICE давно опікується збереженням культурно-історичною спадщини Києва, в тому числі державного значення.

Керуюча партнерка Оксана Гуляєва зазначила, що для компанії важливо підтримувати не тільки власні проєкти з підтримки ЗСУ та реабілітації військових, але й ініціативу з освітлення памʼятки. Це дає можливість радувати всіх, у тому числі і військових, і містян. Періоди блекаутів показали, як важко переноситься темрява і як важливо мати світло як всередині, так і зовні.