Після підвищення акцизу пальне в Україні буде коштувати, як в Європі, – експерт

Кабмін пропонує підвищити акциз на пальне в Україні. Зростання ставок відбуватиметься кількома етапами, і перший повинен відбутися вже у липні цього року. Якщо це рішення не буде відтерміноване, пальне в Україні стрімко подорожчає, і буде коштувати як в Європі.

Про це заявив засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льовушкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Він зауважив, що Кабмін виконує рекомендацію Європейського Союзу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку.

"Цю рекомендацію можна було б відтермінувати, однак вона виявилась дуже на часі, адже потрібно якось наповнювати бюджет. Тому уряд, довго не вагаючись, прийняв рішення збільшити акциз на пальне", - підкреслив експерт.

За його словами, коли Україна цілком виконає рекомендацію ЄС, вартість пального на АЗС може зрости до 75-80 гривень за літр.

"Якщо так краще розуміти, то пальне коштуватиме, як в Європі - 1,6 – 1,8 долари, тобто 75-80 гривень за літр", - резюмував Льовушкін.

Нагадаємо, що Кабмін підготував проект Закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року. Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель – на 40 євро, до €177,6 за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директив ЄС.

Водночас, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що це рішення було взято з рекомендацій Європейської податкової директиви, яка, по-перше, не є обов’язковою для виконання, а по-друге - розроблялася ще наприкінці 1990-х років, і не виконується навіть у ЄС. Ну а тим часом підвищення акцизу призведе до розбалансування ринку, падіння виробництва цих видів пального, та зростання залежності від імпорту.

У свою чергу засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льовушкін заявив, що у разі підвищення акцизів, пальне в Україні стрімко подорожчає, і буде коштувати як в Європі.