Після "Павутини" РФ змогла підняти для атаки тільки 7 бомбардувальників, - ЗМІ

Видання нагадало, що в ніч на 6 червня окупанти, зокрема, використали для удару 36 крилатих ракет Х-101, які вони запускають зі стратегічних бомбардувальників.

Джерела Defense Express розповіли, що ворог зміг задіяти в ударі лише п'ять Ту-95МС і два Ту-160. Водночас росіяни завантажили їх ракетами "по максимуму". Раніше кожен бомбардувальник зазвичай запускав по 1-3 ракети, а зараз - у середньому по 5 ракет.

Журналісти також звернули увагу, що частина ракет могла впасти на території Росії, тому загалом ракет, імовірно, було більше.

Востаннє схожу ситуацію спостерігали наприкінці серпня 2024 року, коли 11 літаків Ту-95МС запустили 77 крилатих ракет Х-101.

Defense Express пояснює, що росіяни зазвичай не завантажували свої бомбардувальники ракетами на максимум, оскільки вони хотіли зменшити навантаження на літаки та продовжити терміни їхньої експлуатації. З цією ж метою вони задіяли не тільки Ту-95МС, а й Ту-160.

При цьому Ту-160 ворог застосував тільки вчетверте з 2023 року. Примітно, що у 2025 році таких випадків було зафіксовано вже два. До цього РФ задіяла Ту-160 під час минулої масованої атаки 26 травня.