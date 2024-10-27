Після парламентських виборів у Грузії можуть змінити президента

Отримавши більшість місць у новому парламенті Грузії, партія "Грузинська мрія" зможе обрати нового президента. Вибори відбудуться протягом 45 днів після проведення першого засідання новообраного парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказу .

При цьому усунути з посади чинного президента Саломе Зурабішвілі, використовуючи процедуру імпічменту, "Мрія" не зможе. Для цього потрібно 100 голосів у парламенті, пише Ехо Кавказу.

Видання зазначає, що главу держави вперше оберуть не громадяни, а члени виборчої колегії – депутати парламенту, найвищих представницьких органів Абхазької та Аджарської автономних республік, члени представницьких органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори , на яких змагаються проросійська "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні партії.

У Грузії закрилися усі виборчі дільниці. Екзитполи дають протилежні результати .

Явка, за попередніми даними, близько 60% . За результатами опрацювання 68,69% бюлетенів "Мрія" набирає 52,94% голосів.

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