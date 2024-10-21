Після Орбана. ЄС повернеться до нових санкцій проти Росії у січні, - Politico

Угорщина, будучи найближчим союзником Москви в ЄС, використовувала свій вплив для стримування обговорень санкцій, однак Польща, відома як один із головних прихильників України, планує зайняти більш жорстку позицію.

Міністр з питань клімату Польщі Кшиштоф Болеста вже заявив про необхідність розв'язувати проблему імпорту російських енергоносіїв, який знову зростає, попри чинні обмеження. ЄС раніше запровадив санкції на постачання російської нафти і знизив закупівлі газу, але існують лазівки, якими Москва продовжує користуватися.

Польща має намір використовувати своє головування для посилення санкцій, зокрема щодо російського палива. Експерти наголошують, що головування Польщі надає хорошу можливість переглянути і посилити стратегію санкцій, що вкрай важливо в умовах триваючого конфлікту і зими, що наближається.

Очікується, що обговорення також торкнуться питання прозорості поставок російського газу і нафти в Європу, щоб запобігти обходу санкцій, таких як обмеження цін на нафту, яке виявилося недостатньо ефективним.