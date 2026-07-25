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Після обстрілу РФ загинула дружина керівника Центру стратегічних комунікацій "Spravdi"

01:20 25.07.2026 Сб
2 хв
Валентина Савіцька загинула на Київщині після ракетного обстрілу росіян
aimg Юлія Маловічко
Після обстрілу РФ загинула дружина керівника Центру стратегічних комунікацій "Spravdi" Фото: Валентина Савіцька (facebook.com/vitaliivna.valentina)
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Унаслідок російського ракетного удару по Київщині 24 липня загинула дружина керівника Центру стратегічних комунікацій "Spravdi" Ігоря Солов'я Валентина Савіцька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ігора Солов'я.

Хто така Валентина Савіцька

Окрім того, що Валентина Савіцька дружина керівника Центру стратегічних комунікацій "Spravdi", жінка ще була керівницею центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони.

Чоловік жертви російського терору написав у соцмережі слова скорботи, пов'язані з втратою.

"У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку Валентину Савіцьку (Ліневич). Про місце і час прощання напишу пізніше. Згадайте мою кохану, вона була неймовірною, найкращою людиною в світі...", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Київщини 24 липня

Нагадаємо, 24 липня росіяни завдали ракетного удару по Київській області. За останніми даними, загинули 10 людей, ще понад 100 дістали поранення.

Внаслідок атаки були пошкоджені цивільна інфраструктура, будівлі та транспорт.

На Київщині 25 липня оголошено День жалоби за жертвами російського обстрілу. А саме йдеться про удар по території приватного полігону в Бучанському районі, де знаходилися представники оборонної індустрії.

За фактом воєнного злочину РФ правоохоронці порушили справу за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Водночас було порушено справу щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу. на якому зібрались представники оборонки.

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