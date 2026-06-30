Після мобілізації батька 5-річна донька залишилася сама: омбудсмен негайно втрутився

За словами омбудсмена, чоловіка мобілізували, коли його донька перебувала в дитячому садку.

Після цього, як повідомила директорка закладу, дитина фактично залишилася під її наглядом, адже саме батько після розлучення займався її вихованням і вирішував усі питання, пов'язані з дитиною.

Лубінець також повідомив, що чоловік двічі звертався по відстрочку, однак отримав відмову. У зв'язку з цим представник омбудсмена в Дніпропетровській області вже направив офіційні запити до районного ТЦК та СП, служби у справах дітей і місцевих органів влади.

Під час перевірки мають з'ясувати законність мобілізації, а також встановити, які дії були вжиті для захисту прав і безпеки 5-річної дитини.

"Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко, а й здатністю бачити людину в кожному рішенні", - наголосив Лубінець.

Що відповіли в ТЦК

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП заявили, що ще 8 червня чоловікові надіслали повістку із викликом до Покровсько-Тернівського районного ТЦК у місті Кривий Ріг на 18 червня, однак він не прибув.

За даними центру комплектування, лише наступного дня після визначеної дати явки він подав через ЦНАП заяву на відстрочку. До неї було долучено рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання доньки разом із батьком.

Водночас у ТЦК стверджують, що після перевірки документа в отриманому рішенні суду не було абзацу про перебування дитини на утриманні батька. Саме через цю розбіжність комісія відмовила у відстрочці.

Також у центрі комплектування наголосили, що рішення про розірвання шлюбу саме по собі не підтверджує факт самостійного виховання дитини одним із батьків, адже обоє мають однакові обов'язки щодо її виховання.

Там додали, що 29 червня чоловіка доставили до територіального центру комплектування як порушника правил військового обліку. Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до військової служби, мобілізували та направили до військової частини.