Після масованих атак виші Києва змінюють формат навчання: які заклади переходять в онлайн

КНУБА посилив дистанційний компонент

Із 24 вересня Київський національний університет будівництва і архітектури тимчасово посилив онлайн-формат навчання. Заняття відбуваються за розкладом із використанням дистанційних сервісів.

В університеті наголосили, що правило дій під час повітряної тривоги залишається незмінним.

"В університеті діє незмінне правило: після сигналу про тривогу заняття призупиняється, а студенти та викладачі мають негайно піти в укриття і залишатися там до відбою. Університет завжди реагує на будь-яку інформацію про недотримання цього правила викладачем, щоб подібного не траплялося. Покарання студентів за відсутність на парі під час тривоги - неприпустиме", - заявили в КНУБА у коментарі РБК-Україна.

За словами представників вишу, рішення про формат навчання ухвалюють колегіально разом із деканами, викладачами та Радою студентського самоврядування.

"Пропорція очної та дистанційної складової оперативно переглядається залежно від розвитку подій. Відповідно до наказу про організацію освітнього процесу факультети мають право вирішувати, які пари проводити в корпусах. Цей процес ретельно планується: беруться до уваги розклад, кількість студентів і специфіка предметів, але насамперед - безпекова ситуація", - додали в університеті.

У КНУБА також зазначили, що мають достатню кількість укриттів для студентів і працівників. Нагадаємо, під час атаки 23 вересня поруч із корпусом університету сталося влучання, однак ніхто зі студентів та викладачів не постраждав.

КНУТД знову повернувся в онлайн

Київський національний університет технологій та дизайну повідомив, що переходить до дистанційного формату.

"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації та з метою збереження життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу Київський національний університет технологій та дизайну продовжить освітній процес у дистанційному форматі, який зберігатиметься до її стабілізації", - повідомили в КНУТД у коментарі РБК-Україна.

В університеті пояснили, що очне навчання є принциповим для технологічних, інженерних і дизайнерських спеціальностей, адже освітні програми передбачають практичні, лабораторні, проєктні та творчі заняття.

При цьому КНУТД має підземні укриття, здатні вмістити всіх учасників освітнього процесу. Після трьох тижнів дистанційного навчання виш повернувся до офлайну 21 вересня, однак уже через два дні знову змінив формат.

"Якщо безпекова ситуація суттєво зміниться, університет оперативно переглядатиме формат роботи", - зазначили в університеті.

Наголосимо, що університет розробив свій алгоритм дій при очному навчанні під час повітряних тривог:

якщо о 7:30 повітряна тривога ще триває - цього дня навчання відбуватиметься у дистанційному форматі;

якщо повітряна тривога починається під час заняття в аудиторії - за будь-якого сигналу небезпеки заняття переривається, а всі учасники освітнього процесу прямують до укриття.

КПІ: курс на офлайн, але лише коли безпечно

У НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" повідомили, що на 2026/2027 навчальний рік запланована змішана форма навчання з акцентом на очні заняття.

"Загалом у нас запланована змішана форма навчання, з акцентом на офлайн і ми дуже хочемо до неї повернутися, але тільки тоді, коли це буде безпечно. Тому протягом вересня в розклад вносилися коригування відповідно до безпекової ситуації, оскільки безпека студентів і викладачів - перш за все", - повідомив у коментарі РБК-Україна ректор КПІ Анатолій Мельниченко.

За його словами, університет має укриття як у навчальних корпусах, так і в гуртожитках, а в частині з них можна проводити заняття. Насамперед офлайн навчаються студенти тих факультетів, де програми містять практичну складову.

"Поки живемо в умовах частих повітряних загроз, перегляд формату навчання відбувається на рівні факультетів з метою можливості оперативного ухвалення рішень - це тимчасово, допоки безпекова ситуація не стабілізується. Це дозволяє оперативно приймати рішення і інформувати студентів про зміни. Основний принцип, який лежить в основі змін формату навчання - безпека студентів та викладачів", - додав ректор.

Що з навчанням в інших закладах

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на офіційній сторінці повідомили, що 22 вересня адміністрація разом зі студентами обговорила організацію очного навчання, місткість укриттів, комунікацію щодо зміни формату занять, а також модернізацію укриттів і гуртожитків. Частина рішень уже визначена, інші питання ще опрацьовують. Оновлень після цього не оприлюднювали.

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" раніше повідомили РБК-Україна, що бакалаври навчатимуться у денному форматі, а магістри - за змішаною, денно-дистанційною моделлю.

Редакція також надіслала запити до інших столичних університетів і очікує на їхні відповіді.